Видеофакт. Минздрав Беларуси выпустил ролик о том, как защитить от коронавируса себя и своего ребенка?

Медицинские маски нужно носить только заболевшим людям, чтобы обезопасить окружающих. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Посмотрите внимательно, здесь не только про «вымыть руки»

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Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси в своем Telegram-канале опубликовала официальный ролик о профилактике заражения короновирусной инфекцией. Так медики пытаются предостеречь белорусов от обилия дезинформации в глобальной сети.

Минздрав в лице Екатерины Яцкевич, доцента кафедры общей врачебной практики БГМУ, и Дмитрия Шевцова, главврача Первой городской клинической больницы Минска, в шести пунктах ответил на вопросы о степени опасности COVID для взрослых и детей.

Как распространяется коронавирус?

Для того, чтобы заразиться необходим прямой контакт. Поэтому нельзя приближаться минимум на метр, а лучше 1,5 метра к человеку с симптомами заболевания, чтобы риск заражения был меньше. Симптомы: лихорадка, кашель, одышка – пневмония в тяжелых случаях. Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей.

Принципы личной гигиены: частое мытье рук с мылом и водой не меньше 20 секунд, либо обработка спиртосодержащим или дезраствором. Кашляя или чихая, как и при обычном гриппе, прикрывайте нос и рот локтем, либо бумажной салфеткой.

Нужны ли медицинские маски?

– При отсутствии вышеназванных симптомов болезни (лихорадка, кашель, одышка) в маске нет необходимости. Она нужна для защиты окружающих, ее следует носить людям чихающим и кашляющим, чтобы защитить окружающих, – пояснили в Минздраве.

Также в видео сообщается, что пока у медиков нет точных данных о том, передается ли коронавирус от беременной женщины к ребенку. Как и на сегодняшний день не определенных лекарственных средств от вируса и его профилактики.

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