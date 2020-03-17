2020-03-17T21:35:12+03:00
Общество
КП Беларусь

БелЖД официально: 17 и 18 марта поезда из Беларуси в Россию будут ходить. Что дальше?

С 18 марта из-за коронавируса на территорию России белорусов и других иностранцев не пустят. Узнаем, что с билетами
Надежда БУТОВИЧ
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Международные поезда из-за закрытых границ отправляться по обычному расписанию больше пока не будут.Международные поезда из-за закрытых границ отправляться по обычному расписанию больше пока не будут.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса. Попасть на территорию РФ сможет лишь определенный ряд лиц (Прим: дипработники, официальные делегации, экипажи авиа-, морских и речных судов, работники железной дороги, водители грузовиков, те, кто постоянно живет в России или едет на похороны), всем остальным придется переждать период ограничений, которые продлятся минимум 1,5 месяца: с 18 марта по 1 мая.

В связи с этим меняется и весь график пассажирского сообщения. Пресс-служба Белорусской железной дороги рассказала на официальном сайте, как изменится расписание пассажирских поездов в сообщении с Россией.

– По старому графику международные пассажирские поезда курсирующие между Беларусью и Россией отправятся в период с 17 марта до полуночи 19 марта. Составы будут следовать в полном объеме согласно действующему графику, – уточнили в БелЖД.

То есть фактически на поездки по привычному расписанию остается чуть более суток – с 00.00 19 марта расписание уже будет совсем другим. Уточнить наличие поездов лучше всего в справочном центре белорусского железнодорожного перевозчика по номеру 105.

– Для тех пассажиров, кто решил или вынужден отложить поездки в Россию, начиная с 17.00 часов 17 марта и до 00.00 часов 19 марта, есть возможность вернуть билеты в кассах железной дороги без потери денег за сбор и допплату. Деньги за билеты на эти поезда вернут в полном объеме, – добавили в пресс-службе.

Информацию измененного графика движения международных поездов Беларусь – Россия после полуночи 19 марта и о порядке возврата проездных билетов, сообщат дополнительно.

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