Гродненец оформил на кучу знакомых кредитов на $245 тысяч

Мошенник убедил больше сотни знакомых отдать ему кредитные деньги - вот где поистине не имей 100 рублей! Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В пресс-службе УСК по Гродненской области рассказали о 27-летнем жителе облцентра, сумевшем провернуть крупную аферу. В течение почти двух лет «предприимчивый» горожанин фактически жил за счет своих знакомых, которые одолжили ему деньги, сами того не зная.

– Преступную деятельность подозреваемый совершал с октября 2017 по август 2019 года. За это время мужчина смог убедить большое число знакомых получить кредиты для него и даже отдать ему свои деньги неосознанно, – пояснили в УСК,

Как это происходило? У фигуранта были две рабочие схемы. По одному плану он уговаривал знакомых оформить на себя для него кредит, мол, деньги нужны для развития бизнеса, покупку дорогостоящей техники и другие срочные траты. Платить по кредитам мужчина обещал сам, но, естественно, не делал этого. Эта схема принесла гродненцу свыше 164 тысяч белрублей.

Но гораздо более прибыльной операцией стали онлайн-кредиты. В течение августа 2018 года – мая 2019 года мужчине удалось найти большое число доверчивых знакомых, которые сами не зная того отдавали ему свои деньги. Для этого мошенник рассказывал им «байку» о том, что ему нужно обналичить деньги через их мобильное приложение – за пару секунд он оформлял кредит на чужом телефоне, а когда кредитные средства приходили, получал их от владельца в полном объеме и абсолютно безвозмездно.

– Знакомые фигуранта были уверены, что на счет поступили деньги обвиняемого и даже не подозревали, что это банковский кредит. Таким способом, мужчине удалось оформить онлайн-кредиты более чем на 90 человек, сумма хищений превысила – 419 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе.

Гродненец стал фигурантом уголовного дело по обвинению в мошенничестве и хищениях на сумму свыше 584 тысяч белорусских рублей (без малого 245 тысяч долларов США).

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