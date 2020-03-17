2020-03-17T22:18:44+03:00
Общество
КП Беларусь

БелЖД: с 18 марта поезда, курсирующие в приграничье России, будут следовать только до последней станции на территории Беларуси

Но часть международных поездов проедет целым маршрутом еще и до 19 марта, потом граница из-за коронавируса закроется аж до 1 мая
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Россия закрыла из-за COVID-19 границу с Беларусью и приграничные поезда будут следовать только до последней белорусской станции.Россия закрыла из-за COVID-19 границу с Беларусью и приграничные поезда будут следовать только до последней белорусской станции.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

«Комсомолка» ранее уже сообщала официальную информацию белорусского железнодорожного перевозчика. Из-за закрытия границы с Россией по прежнему расписанию международные поезда Беларусь – Россия отправятся только до 00.00 часов 19 марта, а затем будут внесены изменения в график.

Однако уже с полуночи 18 марта, времени, когда официально для белорусов и иностранцев закрываются границы РФ, будут введены изменения в график приграничных поездов, курсирующих рядом с Россией.

– Поезда БелЖД в приграничном сообщении с РФ, с 18 марта будут следовать по измененным маршрутам и до последней приграничной станции, – уточнили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Так поезд ВитебскРудня будет ехать до станции Заольша, состав Орша – Красное поедет только до Осиновки, а поезд из Кричева в Сураж остановиться на последней станции в Белынковичах. То есть за границу России поезда из Беларуси проходить не будут.

– Действующие проездные документы, купленные в кассах БелЖД, на приграничные поезда, можно сдать в билетных кассах без потери допплаты и сбора. Деньги вернут в полном объеме, сроки возврата проездных не ограничены, – предупредили в БелЖД.

Всю актуальную информацию о поездах узнавайте в справочном колл-центре перевозчика – 105.

Напомним, по распоряжению правительства России с полуночи 18 марта по 1 мая включительно границы РФ закрываются для всех (с небольшим исключением) иностранцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

БелЖД рассказала о поездах, которые в ближайшие дни все еще поедут в Россию.

Последние составы по старому графику отправятся до 00.00 19 марта (подробности).

В правительстве РФ рассказали, почему закрыли границу с Беларусью.

Российская сторона заявила, что в Беларуси не полностью следуют рекомендациям ВОЗ (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
БелЖД: с 18 марта поезда, курсирующие в приграничье России, будут следовать только до последней станции на территории Беларуси
Гродненец оформил на кучу знакомых кредитов на $245 тысяч
БелЖД официально: 17 и 18 марта поезда из Беларуси в Россию будут ходить. Что дальше?
Видеофакт. Минздрав Беларуси выпустил ролик о том, как защитить от коронавируса себя и своего ребенка?
Миндзрав о ночных вертолетах, проводящих дезинфекцию в Минске: «Это фейк»
Из-за большого спроса МАРТ рекомендовал не рекламировать гречку, сахар и чай и не проводить их розыгрыши
В старом сарае в Могилеве нашли клад советского «миллионщика»
Уже точно! Весенние каникулы в Беларуси не переносятся
Матч Лиги наций Грузия – Беларусь перенесен предварительно на июнь
Шестая больница в Минске больше не будет принимать с травмами, место больных займут контактные с коронавирусом
В Минске на площади Независимости нашли труп
Курс доллара продолжил расти и обновил исторический максимум
Карточки нескольких банков могут не работать ночью с пятницы на субботу
МИД Беларуси: Зарегистрировано два случая завоза коронавируса из Москвы
ФХБ возобновила детские соревнования спустя день после их приостановления из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Минске не будет митинга с концертом на День Воли
«Поле всех лечит. И водки можно, если не на работе!»: президент рассказал, как защититься от коронавируса
Минздрав: «За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано»
Съемки «Властелина колец» приостановили из-за коронавируса
За прошлые сутки в мире зафиксировано почти 14 000 случаев заражения коронавирусом
Неофициально: до 6 апреля в вузах отменяются поточные лекции и занятия по физкультуре
Москва заявила, что ситуация с коронавирусом в Беларуси серьезней, чем в России, а адекватные меры не принимаются
Обувные фабрики «Белвест» и «Красный Октябрь» в Витебске объявили карантин