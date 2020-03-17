БелЖД: с 18 марта поезда, курсирующие в приграничье России, будут следовать только до последней станции на территории Беларуси

Россия закрыла из-за COVID-19 границу с Беларусью и приграничные поезда будут следовать только до последней белорусской станции. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Но часть международных поездов проедет целым маршрутом еще и до 19 марта, потом граница из-за коронавируса закроется аж до 1 мая

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«Комсомолка» ранее уже сообщала официальную информацию белорусского железнодорожного перевозчика. Из-за закрытия границы с Россией по прежнему расписанию международные поезда Беларусь – Россия отправятся только до 00.00 часов 19 марта, а затем будут внесены изменения в график.

Однако уже с полуночи 18 марта, времени, когда официально для белорусов и иностранцев закрываются границы РФ, будут введены изменения в график приграничных поездов, курсирующих рядом с Россией.

– Поезда БелЖД в приграничном сообщении с РФ, с 18 марта будут следовать по измененным маршрутам и до последней приграничной станции, – уточнили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Так поезд Витебск – Рудня будет ехать до станции Заольша, состав Орша – Красное поедет только до Осиновки, а поезд из Кричева в Сураж остановиться на последней станции в Белынковичах. То есть за границу России поезда из Беларуси проходить не будут.

– Действующие проездные документы, купленные в кассах БелЖД, на приграничные поезда, можно сдать в билетных кассах без потери допплаты и сбора. Деньги вернут в полном объеме, сроки возврата проездных не ограничены, – предупредили в БелЖД.

Всю актуальную информацию о поездах узнавайте в справочном колл-центре перевозчика – 105.

Напомним, по распоряжению правительства России с полуночи 18 марта по 1 мая включительно границы РФ закрываются для всех (с небольшим исключением) иностранцев.

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