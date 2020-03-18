Приказ Минздрава: Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках - отдельный вход
О дополнительных мерах в поликлиниках говорится в приказе Минздрава от 16 марта 2020 года.
Планируются следующие изменения:
- Выписки из медицинских документов будут выдавать по запросам пациентов и других организаций здравоохранения в электронном формате.
- Выписанные пациентам с хронической патологией рецепты доставят по месту проживания (пребывания).
- Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках организуют отдельный вход.
- Для приема пациентов с повышенной температурой отделения дневного пребывания перепрофилируют в инфекционные отделения (кабинеты).
- Ограничат плановую диспансеризацию населения, плановую вакцинацию взрослых и детей, скрининговые мероприятия, в том числе маммографию, флюорографию, иные диагностические исследования, плановую стоматологическую помощь.
Как сообщает belta.by, работникам организаций здравоохранения на этот период предусмотрены дополнительные надбавки.
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