2020-03-18T09:02:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Приказ Минздрава: Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках - отдельный вход

Как белорусские поликлиник изменят работу работу для защиты людей от коронавируса COVID-19
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Белорусские поликлиники изменят работу.Белорусские поликлиники изменят работу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

О дополнительных мерах в поликлиниках говорится в приказе Минздрава от 16 марта 2020 года.

Планируются следующие изменения:

- Выписки из медицинских документов будут выдавать по запросам пациентов и других организаций здравоохранения в электронном формате.

- Выписанные пациентам с хронической патологией рецепты доставят по месту проживания (пребывания).

- Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках организуют отдельный вход.

- Для приема пациентов с повышенной температурой отделения дневного пребывания перепрофилируют в инфекционные отделения (кабинеты).

- Ограничат плановую диспансеризацию населения, плановую вакцинацию взрослых и детей, скрининговые мероприятия, в том числе маммографию, флюорографию, иные диагностические исследования, плановую стоматологическую помощь.

Как сообщает belta.by, работникам организаций здравоохранения на этот период предусмотрены дополнительные надбавки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В интернете гуляет новость о вертолетах с дезинфекцией, проверили, правда ли это?

В Минздраве говорят, что новость – фейк (подробности).

В Минске «шестерка» не будет принимать пациентов травмами.

Корпус больницы отдадут под контактировавших с больными коронавирусом (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Приказ Минздрава: Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках - отдельный вход
БелЖД: с 18 марта поезда, курсирующие в приграничье России, будут следовать только до последней станции на территории Беларуси
Гродненец оформил на кучу знакомых кредитов на $245 тысяч
БелЖД официально: 17 и 18 марта поезда из Беларуси в Россию будут ходить. Что дальше?
Видеофакт. Минздрав Беларуси выпустил ролик о том, как защитить от коронавируса себя и своего ребенка?
Миндзрав о ночных вертолетах, проводящих дезинфекцию в Минске: «Это фейк»
Из-за большого спроса МАРТ рекомендовал не рекламировать гречку, сахар и чай и не проводить их розыгрыши
В старом сарае в Могилеве нашли клад советского «миллионщика»
Уже точно! Весенние каникулы в Беларуси не переносятся
Матч Лиги наций Грузия – Беларусь перенесен предварительно на июнь
Шестая больница в Минске больше не будет принимать с травмами, место больных займут контактные с коронавирусом
В Минске на площади Независимости нашли труп
Курс доллара продолжил расти и обновил исторический максимум
Карточки нескольких банков могут не работать ночью с пятницы на субботу
МИД Беларуси: Зарегистрировано два случая завоза коронавируса из Москвы
ФХБ возобновила детские соревнования спустя день после их приостановления из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Минске не будет митинга с концертом на День Воли
«Поле всех лечит. И водки можно, если не на работе!»: президент рассказал, как защититься от коронавируса
Минздрав: «За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано»
Съемки «Властелина колец» приостановили из-за коронавируса
За прошлые сутки в мире зафиксировано почти 14 000 случаев заражения коронавирусом
Неофициально: до 6 апреля в вузах отменяются поточные лекции и занятия по физкультуре
Москва заявила, что ситуация с коронавирусом в Беларуси серьезней, чем в России, а адекватные меры не принимаются
Обувные фабрики «Белвест» и «Красный Октябрь» в Витебске объявили карантин