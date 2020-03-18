«Транзит через Москву возможен в пределах одного аэропорта». Как белорусам улететь домой

Пассажирам нужно иметь при себе проездные билеты, подтверждающие факт транзита

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Транзит граждан Беларуси с 18 марта будет возможен только в пределах одного аэропорта московского авиационного узла.

Напомним, согласно постановлению правительства России, с 0.00 часов 18 марта запрещается въезд на территорию РФ иностранцев, в том числе граждан Беларуси. Но в документе есть оговорка, что будет разрешен транзит иностранцев через аэропорты.

Как сообщает belta.by со ссылкой на пресс-секретаря посольства Беларуси в России дипмиссии Олега Мазуро, поступило разъяснение. Согласно нему, если гражданин Беларуси, к примеру, прилетел из-за границы в Москву в аэропорт Домодедово, то он должен, не покидая транзитной зоны, вылететь в Минск также из этого аэропорта. При этом пассажирам в обязательном порядке нужно иметь при себе проездные билеты, подтверждающие факт транзита.

Сейчас из Домодедово в Минск летает авиакомпания "Белавиа". Из аэропорта Шереметьево рейс осуществляется "Белавиа" и российской авиакомпанией "Аэрофлот".

В расписании аэропорта Внуково в Минск указаны рейсы российской авиакомпании "Ютэйр".

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