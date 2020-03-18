«Транзит через Москву возможен в пределах одного аэропорта». Как белорусам улететь домой
Транзит граждан Беларуси с 18 марта будет возможен только в пределах одного аэропорта московского авиационного узла.
Напомним, согласно постановлению правительства России, с 0.00 часов 18 марта запрещается въезд на территорию РФ иностранцев, в том числе граждан Беларуси. Но в документе есть оговорка, что будет разрешен транзит иностранцев через аэропорты.
Как сообщает belta.by со ссылкой на пресс-секретаря посольства Беларуси в России дипмиссии Олега Мазуро, поступило разъяснение. Согласно нему, если гражданин Беларуси, к примеру, прилетел из-за границы в Москву в аэропорт Домодедово, то он должен, не покидая транзитной зоны, вылететь в Минск также из этого аэропорта. При этом пассажирам в обязательном порядке нужно иметь при себе проездные билеты, подтверждающие факт транзита.
Сейчас из Домодедово в Минск летает авиакомпания "Белавиа". Из аэропорта Шереметьево рейс осуществляется "Белавиа" и российской авиакомпанией "Аэрофлот".
В расписании аэропорта Внуково в Минск указаны рейсы российской авиакомпании "Ютэйр".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На белорусских вокзалах ажиотаж: люди сдаютбилеты и сдорожно высчитывают время. Чтобы проскочить до закрытия границы с РФ.
Репортаж «Комсомолки» с вокзала БелЖД (подробности).
«Белавиа» отменила еще ряд рейсов и чартеров.
Куда перестают летать самолеты из Минска (подробности)?
Как на железной дороге борются с распространением каронавирусной инфекции?
В БелЖД рассказали о принимаемых мерах на вокзалах, в поездах и во всех помещениях и организациях перевозчика (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»