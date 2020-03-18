КП Беларусь
Сразу четыре случая. В Беларуси начался сезон лесных пожаров
Три пожара - на территории Ганцевичского лесхоза, один - Лунинецкого
В выжигании сухой травы нет никакой пользы, но люди продолжают этим заниматься. Фото: pixabay.com
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- Сразу 4 случая возгорания зарегистрировано в лесхозах Брестского ГПЛХО за прошедшие два дня. Все пожары были обнаружены должностными лицами государственной лесной охраны. Причина возгораний - переход огня от сельхозпалов, - рассказали belta.by в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
В министерстве отметили, что лесная охрана готова к новому пожароопасному сезону: есть спецтехника и оборудование для обнаружения и тушения лесных пожаров.
Построены десятки новых пожарно-наблюдательных вышек и мачт, установлены системы видеонаблюдения.