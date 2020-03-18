«Караник делает несколько телефонных докладов в день». Как Лукашенко узнает о коронавирусе в Беларуси

А высокие чиновники лично проверили, есть ли продукты в магазинах

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17 марта президент и правительство подводили экономические итоги года. Совещание длилось около пяти часов. Как 18 марта сообщил телеграм-канал "Пул Первого", про коронавирус тоже говорили.

- Караник на связи с Лукашенко постоянно, т. е. ежедневно, иногда за день по несколько телефонных докладов. У Минздрава все компетенции и полномочия - прежде всего, конечно, лечить. Кроме того - информировать общество. "У семи нянек дитя без глаза" - это дословно сказал президент. Что означало - не трогайте Минздрав, они знают, что делать, - говорится в сообщении телеграм-канала, близкого к Администрации президента.

Как выяснилось, обсуждали и ажиотаж в магазинах.

- В воскресенье президенту стали поступать хоть и слабые, но сигналы: в магазинах паника и ажиотаж. Тут уже мгновенно была подключена тяжелая артиллерия - Кочанова (руководитель верхней палаты парламента. - Ред.), Сергеенко (глава Администрации президента. - Ред.), Анфимов (глава КГК. - Ред.), Сивак (председатель Мингорисполкома. - Ред.). Глобальных рейдов не устраивали, говорят, торговлю промониторили лично. Да и многие своих жен по магазинам отправили. Вчера доложили - все спокойно, за очень редким исключением. Белорусы люди хоть и запасливые, но разумные, - так телеграм-канал сообщает о наличии продуктов на полках магазинов.

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