Минздрав о коронавирусе: в Беларуси 9 больных, 37 зараженных и 5 выздоровевших

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Количество людей у которых был выявлен коронавирус в Беларуси выросло до 51 человека. Об этом в среду, 18 марта сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По состоянию на 8.00 утра 18 марта ситуация такая:

- только 9 пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, являются больными.

- на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни.

- выписано 5 пациентов.

- трем проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время.

Под медицинским наблюдением находится 1960 человек

Минздрав сообщает, что за все время - 17 это завозные случаи. При этом последние четыре попали в Беларусь из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга. Их сумели выявить на СКП.

Остальные случаи коронавирусной инфекции в Беларуси сумели выявить благодаря изоляции контактов 1 уровня.

На медицинском контроле находятся 1 тысяча 960 человек, прибывших из неблагополучных стран. Зато двухнедельное медицинское наблюдение завершено в отношении почти 2 700 человек.

По данным на 16 марта с начала февраля сотрудники РНПЦ эпидемиологии и микробиологии провели более 16.000 тестов на коронавирус.

Во вторник, 17 марта, по данным Минздрава, в Беларуси не было новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. И число зараженных находилось на том же уровне, что и 16 марта, когда было объявлено о 36 случаях коронавируса.

Напомним, первый случай заболевания в Беларуси зафиксировали в феврале 2020 года. COVID-2019 выявили у студента БНТУ из Ирана. Около двух недель парень находился в минской инфекционной больнице. Он стал не только первым заболевшим, но и первым излечившимся пациентом в Беларуси. Молодого человека выписали из больницы, о чем он 12 марта сообщил в своем Инстаграме.

- Министерством здравоохранения разработаны приказы по организации медицинской помощи, перепрофилированию и функционированию наших учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с РНК вируса. Принятые меры являются заблаговременными во всех регионах, вплоть до центральных районных больниц, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. - Имеется достаточное количество коечного фонда для организации помощи пациентам с выявленным РНК вируса, для изоляции контактов 1 уровня.

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