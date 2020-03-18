2020-03-18T13:52:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Госпогранкомитет: решений о пограничном контроле на белорусско-российской границе не принималось

РФ закрыла свою границу для иностранцев, в том числе для граждан Беларуси
Ирина АВИДОВА
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Белорусских пограничников на границе с РФ нет. Об этом сообщает Госпогранкомитет РБ.Белорусских пограничников на границе с РФ нет. Об этом сообщает Госпогранкомитет РБ.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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- На текущий момент никаких решений об установлении пограничного контроля на белорусско-российской границе со стороны органов пограничной службы Республики Беларусь не принималось, - рассказал БелаПАН Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета.

Напомним, 16 марта Россия приняла решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей. Этот запрет действует с 0.00 18 марта. РФ запретила въезд в страну для иностранцев, в том числе для граждан Беларуси.

Сайт nn.by сообщил, что "сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией, которую страна-соседка закрыла в одностороннем порядке". Как сообщает БелаПАН, со ссылкой на свои источники nn.by пишет, что "в каждом подразделении отбирают приблизительно по 10 человек, которые выедут на границу с Россией, - где-то больше, где-то меньше, в зависимости от комплекта".

Как отметила пресс-служба правительства РФ, такие меры "вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств".

17 марта страновой офис ВОЗ по Беларуси выступил с заявлением, в котором выразил "поддержку и солидарность в отношении мер, предпринимаемых в Беларуси в настоящее время для борьбы с COVID-19".

По сообщению Минздрава Беларуси на утро 18 марта, число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси выросло до 51.

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