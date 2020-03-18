Из-за закрытых границ и коронавируса: сроки пребывания иностранцев продлят

Срок увеличат до 90 дней, а если надо, то и больше

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- В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода, - сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Для того чтобы иностранцу продлить срок пребывания, надо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (регистрации). А если зарубежный гость узнал об отмене своего рейса, приехав в аэропорт, оформить выездную визу можно в Национальном аэропорту "Минск".

По сообщению Минздрава Беларуси на утро 18 марта, число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в стране выросло до 51.

Все соседние с Беларусью страны закрыли свои границы. 16 марта Россия приняла решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей. Этот запрет действует с 0.00 18 марта. РФ запретила въезд в страну для иностранцев, в том числе для граждан Беларуси.

Как отметила пресс-служба правительства РФ, такие меры "вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств".

17 марта страновой офис ВОЗ по Беларуси выступил с заявлением, в котором выразил "поддержку и солидарность в отношении мер, предпринимаемых в Беларуси в настоящее время для борьбы с COVID-19".

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