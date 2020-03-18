2020-03-18T15:33:47+03:00
Экономика
КП Беларусь

Новый рекорд: белорусский рубль ослабел к доллару и евро

На биржевых торгах 18 марта обменный курс белорусского рубля побил рекорд
Ирина АВИДОВА
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Белорусский рубль упал в цене.Белорусский рубль упал в цене.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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18 марта на биржевых торгах белорусский рубль подешевел к доллару и евро. Зато укрепился к российскому рублю.

Американская валюта прибавила более шести копеек - до 2,4318 рубля. Доллар подорожал до BYN2,4413 за $1 (на торгах 17 марта - BYN2,3673 за $1).

Вырос курс евро - более чем на четыре копейки, до 2,6780 рубля. Курс евро вырос до BYN2,684 за 1 евро (17 марта - BYN2,6335 за 1 евро).

При этом российский рубль немного подешевел: RUB100 опустились до 3,1683 (16 марта - BYN3,1913 за 100 российских рублей).

Напомним, белорусский рубль дешевеет к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть. Баррель Brent стоит уже 28,3 доллара, сообщает belta.by.

В обменниках цифры еще более шокирующие: доллар можно купить по 2,48 - 2,50, евро - по 2,72 - 2,75 рубля.

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