Неделю моды в Беларуси переносят из-за коронавируса

Изменить размер текста: A A

- Мы ежедневно мониторим ситуацию в соседних странах, а также в Беларуси и, конечно, не можем оставаться в стороне. Более того, с начала года бренды-участники уже начали чувствовать проблему с поставкой тканей из Китая и Турции. Как известно, это основные поставщики сырья, но следом за ними, конечно же, стали задерживаться поставки сырья из Италии, - рассказывает основатель Belarus Fashion Week и председатель Белорусской палаты моды Янина Гончарова.

В мае новые коллекции презентуют такие бренды и дизайнеры, как Loverani (Ольга Барабанщикова), Uneed (Юлия Крашенникова), Наталья Минина, Наталья Корж, Balunova Fashion Design Studio (Лариса Балунова), сестры Парфенович, Марина Бонифатьева, Полина Воронова и Лариса Степанова (Historia Naturalis), будет представлена дебютная коллекция певицы Натальи Кудриной (Kudrina) и многие другие.

Также Белорусская палата моды подготовила ряд выставок, посвященных национальному костюму и ретроспективе деятельности Belarus Fashion Week.

В этом сезоне будет сделан акцент на онлайн-трансляции как показов, так и зоны подготовки моделей, после каждого показа зрители услышат интервью с дизайнерами.