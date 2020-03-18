В Минской области со стрельбой задерживали мужчину, который угнал машину в Бресте

Угонщика настигли и задержали в тот же день. Фото: кадр оперативного видео

Когда милиция начала стрелять по машине, угонщик побежал в лес

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Погоню на трассе 17 марта спровоцировал 50-летний житель Витебской области. Он ехал на угнанном в Бресте автомобиле Volkswagen Transporter. О том, что машина пропала со стоянки возле дома, в милицию сообщил ее владелец.

Оперативники выяснили, что угнанный желтый фургон уже находится в столице. Его настигли в Логойском районе на трассе М3. Машина ехала в сторону Витебской области.

Сотрудники ГАИ и оперативники начали преследование фургона. На некоторых участках машины ехали со скоростью более 140 км/ч.

- Водитель микроавтобуса, останавливайся! Будем применять табельное оружие! - на оперативном видео слышно, как водителя несколько раз предупредили преследователи, которые ехали следом на патрульной машине с мигалками. Когда микроавтобус все же прижали к обочине, водитель остановил авто и побежал в лес.

- Водитель требованиям об остановке не подчинялся. После неоднократных предупреждений о применении оружия последовали несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем - по автомобилю. Когда он остановился, водитель попытался скрыться в лесу, но был настигнут операми, - комментирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

За рулем фургона находился 50-летний житель Витебщины. Он был ранее судим, а сейчас стал фигурантом уголовного дела об угоне. Мужчина задержан.