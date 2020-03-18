В Минске в трех ТЦ проводят эвакуацию - поступило сообщение о минировании

В МВД прислали письмо с сообщением о минировании ТЦ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Сообщение об опасности в милицию поступило в 14.40 в среду 18 марта. В электронном письме в МВД было сказано, что заминированы три торговых центра. Это ТЦ Galileo, «Замок» и Diamond City. Туда выехали милиция и специальные службы. Прямо сейчас там происходит эвакуация сотрудников и посетителей.

- МВД просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с принятием мер безопасности, - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

О результатах проверки на предмет минирования торговых центров милиция сообщит позже.