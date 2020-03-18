2020-03-18T17:10:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Официально: Евровидение-2020 в Нидерландах отменили

Об этом 18 марта заявил Европейский вещательный союз
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Евровидение проведут в 2021 году. Фото: Thomas Hanses, eurovision.tvЕвровидение проведут в 2021 году. Фото: Thomas Hanses, eurovision.tv
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Конкурс Евровидение-2020 в Нидерландах был запланирован на 12-16 мая. Однако Европейский вещательный союз 18 марта на официальном сайте опубликовал сообщение, что в этом году конкурса не будет.

– С глубоким сожалением мы должны объявить об отмене конкурса песни Евровидение-2020 в Роттердаме, - сказано в пресс-релизе.

Из-за коронавируса COVID-19 Евровидение перенесут на 2021 год.

– Разговор о проведении конкурса в Роттердаме продолжится в 2021 году, - сообщает ЕВС. – Текущая ситуация в Европе, вероятно, останется неопределенной в ближайшие месяцы, и на данном этапе мы не можем гарантировать, что сможем провести мероприятие такого масштаба с таким большим количеством вовлеченных сторон в этом году.

Европейский вещательный союз рассматривал разные альтернативные варианты проведения конкурса в условиях пандемии коронавируса. Например, думали, как устроить концерт без зрителей. Однако ограничения, которые ввели страны-участники и сами Нидерланды, не позволили принять даже этот вариант. Проводить конкурс позже тоже не посчитали возможным - в таком случае у победителя этого года будет меньше времени, чтобы подготовиться к конкурсу в следующем году.

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Официально: Евровидение-2020 в Нидерландах отменили
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