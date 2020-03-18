Запрещен вывоз из Беларуси: костюмы химзащиты и медицинские маски останутся в стране

Все товары, которые нужны для врачей, останутся в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Власти Беларуси установили временный запрет на вывоз из Беларуси отдельных видов товаров независимо от страны их происхождения. Запрет касается в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Введен временный запрет вывозить:

- одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты;

- респиратор для работы с защитными очками FFP3, респиратор противоаэрозольный FFP3, защитные очки герметичные, полнолицевая маска для использования с противоаэрозольными фильтрами FFP3, а также фильтры для нее;

- хирургические халаты, маски, одноразовые и для многократного применения, бахилы, бинты, вата, марля и прочее;

- перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, одноразовые и для многократного применения, защитные;

- перчатки медицинские диагностические, смотровые, стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, одноразовые и для многократного применения, защитные;

- комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные, комплект одежды врача защитный, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи, комплект белья и одежды стерильный для операционных, комбинезоны и халаты медицинские хирургические;

- оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.

Запрет действует до 1 июня 2020 года

Эти меры предусмотрены постановлением Совмина от 17 марта №149.

- Указанный временный запрет распространяется также на товары, помещенные под таможенные процедуры до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых из Беларуси в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу настоящего постановления, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Но этот запрет не распространяется на вывоз товаров для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам.

Основные пункты постановления действуют до 1 июня 2020 года и распространяются на отношения, возникшие с 16 марта 2020 года.

Напомним, по данным Минздрава на 18 марта, в Беларуси зафиксирован уже 51 случай коронавируса COVID-19.

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