2020-03-18T18:38:27+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк пускает в оборот обновленные белорусские рубли

Апргейд коснется 20- и 50-рублевых банкнот
Надежда БУТОВИЧ
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Старые 50-рублевки будут в ходу вместе с новыми, так что можно будет их сравнивать.Старые 50-рублевки будут в ходу вместе с новыми, так что можно будет их сравнивать.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Уже с понедельника, 23 марта, в Беларуси в денежном обороте появятся обновленные купюры номиналом 20 и 50 рублей, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

«Новые» деньги вводятся по программе замены ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса денег в обороте.

– Обновленные купюры 20 и 50 белрублей образца 2009 года, но уже с усиленной за счет дополнительных водяных знаков защитой. Также в новых купюрах увеличена ширина защитной нити, а в пятидесятирублевках, кроме того, присутствует цветопеременное изображение, – пояснили в главном финучреждении страны.

Что будет отличать старые и новые 20 и 50 рублей?

На купюрах уже не будет реквизита «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи, как на действующих банкнотах. А изображения архитектуры подписали и подкорректировали в соответствии с актуальным видом. Меняется и год выпуска в обращение: с 2009 на 2020 год. Исправлена и орфографическая ошибка: «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ». Новые банкноты 2020 года, пояснили в Национальном банке Беларуси, выпустили на предприятии «Гознак» (Россия).

– Верные изображения обновленных банкнот и подробную информацию о защитном комплексе всегда можно изучить на сайте Нацбанка. Для этого нужно открыть раздел «Банкноты и монеты», но не ранее 23 марта 2020 года, – добавили в пресс-службе.

В ходу останутся, как старые 20 и 50 рублевки, так и новые.

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