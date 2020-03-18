На трассе в Речицком районе под колеса Ford выбежала рысь
Дорожно-транспортное происшествие с диким животным произошло на Гомельщине в среду, 18 марта, сообщили belta.by в пресс-службе УГАИ УВД областного исполкома.
Авария произошла днем на автотрассе республиканского назначения (Р-82) направлением Октябрьский – Паричи – Речица. В Речицком районе на трассу выбежала рысь, и водитель, который ехал в сторону областного города, не успел предотвратить аварию.
– Животное внезапно выбежало под колеса «Форд Гэлакси». Водитель не успел затормозить и произошел наезд. Рысь погибла в ДТП, водитель не пострадал, у авто небольшие механические повреждения, – уточнили правоохранители.
После аварии водитель позвонил в ГАИ для оформления ДТП. В противном случае ему мог бы грозить внушительный штраф.
– Проезжая лесные массивы автолюбители должны внимательно относиться к дорожным знакам «Дикие животные», аккуратно проезжать обозначенные участки. Но даже, если такого знака и нет, но дорога пролегает через лес – необходимо снизить скорость, чтобы успеть среагировать, если животное выбежит под колеса, – порекомендовали в Госавтоинспекции.
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