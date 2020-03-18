2020-03-18T19:34:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

К 4 годам колонии приговорили водителя BMW, сбившего насмерть велосипедиста

Смертельная авария произошла в Столбцовском районе в ноябре 2019 года
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Водитель сел за руль после ночного застолья и сбил человека. Фото: СК.Водитель сел за руль после ночного застолья и сбил человека. Фото: СК.
Изменить размер текста:

В аварии недалеко от деревни Денисы, что в Столбцовском районе, 10 ноября прошлого года погиб 57-летний велосипедист. Мужчина рано утром ехал на велосипеде на работу и оказался на пути пьяного водителя на BMW. Накануне 25-летний водитель отдыхал с друзьями, изрядно выпивая алкоголь, а утром сел за руль «немца», чтобы завезти друга в соседнюю деревню, ехал по дороге не менее 90 километров в час. На девятом километре автотрассы направлением Литва – Куль – Петриловичи он сбил велосипедиста, который ехал попутно авто по краю дороги, мужчина погиб на месте от полученных травм.

В среду, 18 марта 2020 года, виновник ДТП предстал перед судом.

– Обвиняемый признан виновным в нарушении ПДД в пьяном состоянии, что повлекло смерть человека. В момент аварии на трассе были условия недостаточной видимости, при этом водитель ехал со скоростью примерно 90 километров в час и мог заранее увидеть движущегося попутно человека на велосипеде, – пояснили в пресс-службе Минского облсуда.

Суд назначил осужденному 4 года исправительной колонии-поселения, с лишением на 5 лет права занимать должности, связанные с управлением ТС.

Приговор еще может быть опротестован.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
К 4 годам колонии приговорили водителя BMW, сбившего насмерть велосипедиста
На трассе в Речицком районе под колеса Ford выбежала рысь
Нацбанк пускает в оборот обновленные белорусские рубли
Запрещен вывоз из Беларуси: костюмы химзащиты и медицинские маски останутся в стране
Официально: "Евровидение-2020" в Нидерландах отменили
В Минске в трех ТЦ проводят эвакуацию - поступило сообщение о минировании
В Минской области со стрельбой задерживали мужчину, который угнал машину в Бресте
Неделю моды в Беларуси переносят из-за коронавируса
Новый рекорд: белорусский рубль ослабел к доллару и евро
Из-за закрытых границ и коронавируса: сроки пребывания иностранцев продлят
Госпогранкомитет: решений о пограничном контроле на белорусско-российской границе не принималось
Минздрав о коронавирусе: в Беларуси 9 больных, 37 зараженных и 5 выздоровевших
«Караник делает несколько телефонных докладов в день». Как Лукашенко узнает о коронавирусе в Беларуси
Сразу четыре случая. В Беларуси начался сезон лесных пожаров
«Транзит через Москву - в пределах одного аэропорта». Как белорусам вернуться домой
Приказ Минздрава: Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках отдельный вход
БелЖД: с 18 марта поезда, курсирующие в приграничье России, будут следовать только до последней станции на территории Беларуси
Гродненец оформил на кучу знакомых кредитов на $245 тысяч
БелЖД официально: 17 и 18 марта поезда из Беларуси в Россию будут ходить. Что дальше?