К 4 годам колонии приговорили водителя BMW, сбившего насмерть велосипедиста

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В аварии недалеко от деревни Денисы, что в Столбцовском районе, 10 ноября прошлого года погиб 57-летний велосипедист. Мужчина рано утром ехал на велосипеде на работу и оказался на пути пьяного водителя на BMW. Накануне 25-летний водитель отдыхал с друзьями, изрядно выпивая алкоголь, а утром сел за руль «немца», чтобы завезти друга в соседнюю деревню, ехал по дороге не менее 90 километров в час. На девятом километре автотрассы направлением Литва – Куль – Петриловичи он сбил велосипедиста, который ехал попутно авто по краю дороги, мужчина погиб на месте от полученных травм.

В среду, 18 марта 2020 года, виновник ДТП предстал перед судом.

– Обвиняемый признан виновным в нарушении ПДД в пьяном состоянии, что повлекло смерть человека. В момент аварии на трассе были условия недостаточной видимости, при этом водитель ехал со скоростью примерно 90 километров в час и мог заранее увидеть движущегося попутно человека на велосипеде, – пояснили в пресс-службе Минского облсуда.

Суд назначил осужденному 4 года исправительной колонии-поселения, с лишением на 5 лет права занимать должности, связанные с управлением ТС.

Приговор еще может быть опротестован.