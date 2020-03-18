2020-03-18T20:23:10+03:00
Общество
КП Беларусь

МИД рассказал, как возвращают белорусов и собирают информацию о застрявших в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеше

После закрытия границ из-за коронавируса многие застряли на полпути домой
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за закрытия границ не все белорусы успели вернуться из зарубежных поездок.Из-за закрытия границ не все белорусы успели вернуться из зарубежных поездок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что ряд стран Евросоюза, в том числе, все страны-соседки Беларуси закрыли границы для иностранцев в связи с профилактикой нераспространения коронавирусной инфекции. Но проблема в том, что не все белорусы успели за отведенные где-то пару дней, а где-то и того меньше, вернуться на родину. Сейчас с возвращением согражданам помогает белорусский МИД и диппредставительства.

Так на официальной странице Министерства иностранных дел Беларуси в Facebook пресс-служба сообщила о сборе подробных данных обо всех белорусах, которые на данный момент «застряли» на территории Индии, Непала, Шри-Ланки и Бангладеш.

– Сейчас нам известно, что после того как границу с Беларусью закрыла Россия, не смогла вернуться домой группа белорусских туристов из Даболима (Гоа). В аналогичной ситуации оказались еще несколько групп из Гоа и Шри-Ланки, есть сложности с возвращением из Непала и индийского штата Керала, – уточнили в пресс-службе.

Сложность состоит в том, что в МИДе не обладают полной информацией обо всех, оказавшихся в данном регионе, из-за того что многие ехали неорганизованными тургруппами и поодиночке. Сейчас в Facebook МИДа есть список для заполнения гражданами, где еще есть контакты дипломатов, которые могут помочь в решении вопроса.

– Когда информация о находящихся в регионе будет полной, можно будет предпринять дальнейшие действия по перенаправлению их на территорию Беларуси, – добавили в дипслужбе.

На данный момент МИД и загранучреждения помогли вернуться в Беларусь более 1700 гражданам. Это без учета многочисленных обращений в белорусские посольства в Украине и России.

– Только 18 марта удалось помочь с возвращением из литовского санатория «Друскининкай» 400 белорусских детей и взрослых. На особом контроле возвращение 136 детей с сопровождающими лицами из санатория в Юрмале. Еще около 1100 белорусов, которые поехали отдыхать от турфирм, сейчас еще находятся за границей – в основном в Египте. На контроле также около 1200 белорусов, которые могут в ближайшее время обратиться за помощью с возвращением на родину, – добавили в МИД.

Как подчеркнули в МИДе, «Белавиа» не будет по своей инициативе отменять рейсы ни в Европу, ни в другие стран. Так для возвращения сограждан пока сохраняются отправления в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и другие города. А с 29 марта планируется запуск рейса из Минска в Вену. А также до 31 марта сохраняется авиасообщение с Египтом.

– На данный момент актуальна информация о том, что граждане Беларуси могут следовать транзитом в Минск через московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» на протяжении 24 часов, – добавили в пресс-службе.

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