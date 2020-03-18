2020-03-18T20:51:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Схватила деньги, а я начала кричать»: Беременная многодетная жительница Мозыря ограбила слепую пенсионерку

Женщина ходила по пенсионерам, рассказывая слезливые истории, а затем бессовестно их обворовывала [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Пожилая пенсионерка смогла вырвать у грабительницы клок волос. Фото: стоп-кадр.Пожилая пенсионерка смогла вырвать у грабительницы клок волос. Фото: стоп-кадр.
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В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома рассказали о похождениях 26-летней мозырянки. У женщины трое детей и скоро появится четвертый малыш, а еще – «послужной список» в виде многочисленных судимостей за кражи. Становиться на путь исправления воровка, похоже, и не думает.

Так 8 марта в милицию обратилась очередная потерпевшая – 96-летняя пенсионерка, инвалид по зрению, ненароком оказалась в цепких руках злоумышленницы.

– Сначала подозреваемая ходила к пенсионерам на разведку: знакомилась, присматривала обстановку в доме, спрашивала есть ли деньги и, когда почтальон приносит пенсию. А затем возвращалась и совершала преступление, – сообщили в пресс-службе.

Так произошло и с 96-летней слабовидящей мозырянкой. За два дня до ограбления к ней пришла женщина, завела разговор о своей трудной судьбе и религии, а затем без обиняков спросила о пенсионных выплатах. Через два дня после первого визита воровка вернулась. Настырная гостья в этот раз не стала притворяться и говорить о боге: набросилась на старушку, стала проверять карманы одетой на нее куртки и, нащупав наличность, забрала все деньги – около 1000 белрублей. Пенсионерка схватила воровку за волосы, стала кричать и звать на помощь, но та вырвалась, хапнула еще две бутылки водки и была такова. Дрожащими руками слепая бабушка нашла телефон и позвонила в милицию.

– Сыщикам потерпевшая не могла описать воровку, но отдала вырванный клок волос. Оперативники быстро вышли на след подозреваемой, ею оказалась 26-летняя ранее судимая за кражи мозырянка. В ходе следствия она призналась еще в двух кражах, которые совершила в февраля. У пожилой пары она украла 500 рублей, а из незапертого тамбура в многоэтажке стащила детскую коляску, – уточнили в УВД.

Подозреваемая заключена в изолятор, против нее возбуждены уголовные дела. Однако расследование не завершено, фигурантка могла совершить и еще больше преступлений.

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Рассказ потерпевшей пенсионерки. Мозырь 08.03.2020г..

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