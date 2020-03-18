2020-03-18T21:23:58+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси из-за коронавируса иностранным дальнобойщикам разрешили останавливаться только в определенных кафе, отелях и АЗС

В Минтрансе опубликовали карантинный список остановок для водителей-международников
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за коронавируса дальнобойщикам нельзя будет останавливаться где угодно по желанию. Фото: pixabay.com.Из-за коронавируса дальнобойщикам нельзя будет останавливаться где угодно по желанию. Фото: pixabay.com.
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В Министерстве транспорта и коммуникаций назвали список мест для отдыха и питания, которыми могут воспользоваться на территории Беларуси иностранные водители. Ограничение связано с предотвращением завоза и распространения коронавируса на территории Беларуси.

– В каждой из шести белорусских областей определены места для остановки ТС для перевозчиков, которые проезжают транзитом по Беларуси. В каждом из областных регионов определены минимум три, максимум 10 таких мест для остановок, – пояснили в пресс-службе Минтранса.

С 19 марта водители-международники должны есть, ночевать и заправляться только в местах определенных "Картой". Фото: Минтранс.

С 19 марта водители-международники должны есть, ночевать и заправляться только в местах определенных "Картой". Фото: Минтранс.

Запрет на остановки в любом месте начнет действовать с полуночи 19 марта. То есть с 00.00 часов дальнобойщики-иностранцы смогут останавливаться только строго в отведенных «Картой питания и отдыха» местах. Контролировать соблюдение правил будет Транспортная инспекция Минтранса.

Map of the proposed. Фото: mintrans.gov.by.

Map of the proposed. Фото: mintrans.gov.by.

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