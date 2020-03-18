В Бобруйске дотла сгорел рейсовый автобус, пассажиры успели выбежать

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ЧП с рейсовым автобусом произошло в Бобруйске в среду, 18 марта. Об этом сообщил местный ресурс «Коммерческий курьер».

Инцидент произошел на бобруйской улице Бахарова. Во время движения по маршруту прямо на ходу загорелся 75 автобус марки «МАЗ 103». Возгорание произошло вечером, примерно в 18.40 часов, когда в салоне были люди. Именно пассажиры первыми учуяли запах гари и поспешили сообщить об этом водителю. Работник Автобусного парка №2 отреагировал оперативно и согласно инструкции, он остановил автобус и эвакуировал пассажиров. Дальше события развивались стремительно.

– На месте пожара работали несколько пожарных расчетов МЧС, они оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, но к тому моменту автобус успел выгореть полностью. Столб дыма от горящего автобуса был виден на несколько километров, – процитировали журналисты Владимира Стельмака, директора АП-2 Бобруйска.

Причины пожара определят эксперты.

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