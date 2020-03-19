В Красном костеле Минска пройдет межрелигиозная молитва о защите от коронавируса Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Также будет процессия со свечами и иконой - присоединиться к молитве приглашают всех желающих

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21 марта, в субботу, в Красном костеле в белорусской столице (католический приход святых Симеона и Елены) пройдет межрелигиозная молитва о защите от коронавируса. Вместе с католиками будут молиться представители христианских конфессий и других религий.

- Будем просить, чтобы Бог сохранил нашу Родину и наш народ от эпидемии коронавируса. Молитву возглавит архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, - сообщил пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси отец Юрий Санько.

Католики начнут молитву на святой Мессе в 19.00, затем в 19.45 состоится межрелигиозная молитва. К участию в молитве приглашены представители Белорусской православной церкви, Лютеранской общины, других христианских деноминаций, а также иудеи и мусульмане.

Верующие пройдут в процессии вокруг храма со свечами и иконой святого Роха. Этот святой - покровитель больных, врачей и больниц.