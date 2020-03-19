В Италии за сутки от коронавируса умерли 475 человек

В Италии за сутки от коронавируса умерло 475 человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Сразу 475 человек за минувшие сутки умерли в Италии от нового коронавируса. Это страшный рекорд, который поставил COVID-19 в этой стране. Всего в Италии уже свыше 35 тыс. зараженных коронавирусом, в реанимации находятся более 2,2 тыс. человек. Всего за время эпидемии в Италии умерло уже около 3 тыс. человек. Из них - больше 10 католических священников, которые помогали больным.

Таким образом, число итальянских жертв COVID-19 приближается к количеству умерших от эпидемии в Китае. Там из 80 тыс. зараженных умерли 3245 человек.

По данным на 19 марта, в мире от коронавируса уже умерли почти 9 тыс. человек. Число зараженных вот-вот достигнет 220 тыс. человек. Случаи заражения зафиксированы в 171 стране.

В Китае по-прежнему продолжают выявлять коронавирус, но уже в гораздо меньшем количестве - 34 новых случая за сутки, 8 умерших.