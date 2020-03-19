«Никто не помог». В Полоцке прохожий ударил на улице 14-летнего школьника

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14-летнего подростка на улице в Полоцке ударил по лицу незнакомый мужчина - мать школьника обратилась в милицию. Оперативники скоро нашли обидчика - это 56-летний безработный житель райцентра.

В тот день он зашел в магазин, взял три бутылки водки и пошел к своему дому. И вдруг, пересекая пешеходный переход, резко беспричинно ударил в лицо проходящего мимо подростка. Парень от удара упал на дорогу, а мужчина как ни в чем не бывало пошел дальше. О внезапном приступе агрессии хулигана остается только догадываться.

Задержанный долго не соглашался признать свою выходку и утверждал, что парень упал на дорогу сам. Помогла запись регистратора стоявшего на светофоре авто. Возбуждено уголовное дело.

- Никто не помог подростку и не обратился в милицию, - отметили в УВД Витебского облисполкома. Там напомнили, что очевидцы преступления или правонарушения должны сразу позвонить по телефону 102.