2020-03-19T10:28:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Никто не помог». В Полоцке прохожий ударил на улице 14-летнего школьника

От удара парень упал на проезжую часть
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Полоцке прохожий ударил на улице 14-летнего школьника. Фото: скриншот видео УВДВ Полоцке прохожий ударил на улице 14-летнего школьника. Фото: скриншот видео УВД
Изменить размер текста:

14-летнего подростка на улице в Полоцке ударил по лицу незнакомый мужчина - мать школьника обратилась в милицию. Оперативники скоро нашли обидчика - это 56-летний безработный житель райцентра.

В тот день он зашел в магазин, взял три бутылки водки и пошел к своему дому. И вдруг, пересекая пешеходный переход, резко беспричинно ударил в лицо проходящего мимо подростка. Парень от удара упал на дорогу, а мужчина как ни в чем не бывало пошел дальше. О внезапном приступе агрессии хулигана остается только догадываться.

Задержанный долго не соглашался признать свою выходку и утверждал, что парень упал на дорогу сам. Помогла запись регистратора стоявшего на светофоре авто. Возбуждено уголовное дело.

- Никто не помог подростку и не обратился в милицию, - отметили в УВД Витебского облисполкома. Там напомнили, что очевидцы преступления или правонарушения должны сразу позвонить по телефону 102.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко: «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом»
Доллар уже 2,54. Курсы валют стремительно растут на торгах 19 марта
В Каменецком районе 17-летний подросток избил своего отца топором
«Никто не помог». В Полоцке прохожий ударил на улице 14-летнего школьника
В Италии за сутки от коронавируса умерли 475 человек
В Красном костеле Минска пройдет межрелигиозная молитва о защите от коронавируса
В Бобруйске дотла сгорел рейсовый автобус, пассажиры успели выбежать
В Беларуси из-за коронавируса иностранным дальнобойщикам разрешили останавливаться только в определенных кафе, отелях и АЗС
«Схватила деньги, а я начала кричать»: Беременная многодетная жительница Мозыря ограбила слепую пенсионерку
МИД рассказал, как возвращают белорусов и собирают информацию о застрявших в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш
К 4 годам колонии приговорили водителя BMW, сбившего насмерть велосипедиста
На трассе в Речицком районе под колеса Ford выбежала рысь
Нацбанк пускает в оборот обновленные белорусские рубли
Запрещен вывоз из Беларуси: костюмы химзащиты и медицинские маски останутся в стране
Официально: "Евровидение-2020" в Нидерландах отменили
В Минске в трех ТЦ проводят эвакуацию - поступило сообщение о минировании
В Минской области со стрельбой задерживали мужчину, который угнал машину в Бресте
Неделю моды в Беларуси переносят из-за коронавируса
Новый рекорд: белорусский рубль ослабел к доллару и евро
Из-за закрытых границ и коронавируса: сроки пребывания иностранцев продлят
Госпогранкомитет: решений о пограничном контроле на белорусско-российской границе не принималось
Минздрав о коронавирусе: в Беларуси 9 больных, 37 зараженных и 5 выздоровевших
«Караник делает несколько телефонных докладов в день». Как Лукашенко узнает о коронавирусе в Беларуси
Сразу четыре случая. В Беларуси начался сезон лесных пожаров
«Транзит через Москву - в пределах одного аэропорта». Как белорусам вернуться домой
Приказ Минздрава: Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках отдельный вход
БелЖД: с 18 марта поезда, курсирующие в приграничье России, будут следовать только до последней станции на территории Беларуси
Гродненец оформил на кучу знакомых кредитов на $245 тысяч
БелЖД официально: 17 и 18 марта поезда из Беларуси в Россию будут ходить. Что дальше?