В Каменецком районе 17-летний подросток избил своего отца топором

Изменить размер текста: A A

Ссора 17-летнего парня с его 52-летним отцом в Каменецком районе окончилась бедой. Сын дважды ударил папу топором по голове - тот потерял сознание. Подросток, думая, что отец умер, прекратил избивать его и ушел в другую комнату. В это время мать парня, которая тоже была в квартире, вызвала «скорую».

- Благодаря своевременно проведенным реанимационным мероприятиям мужчина выжил, - сообщает Следственный комитет.

Мужчина в больнице, но его состояние медики оценивают как тяжелое. Тем временем парня задержали - ему предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу. Ведется следствие. Что стало причиной такой страшной ссоры между отцом и сыном, пока не уточняется.