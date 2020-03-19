Доллар уже 2,54. Курсы валют стремительно растут на торгах 19 марта

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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 19 марта резко растут курсы доллара и евро. Поднимается и курс российского рубля, несмотря на падение цен на нефть на мировом рынке - к ним привязан курс российской валюты.

По данным на 11.18, курс доллара к белорусскому рублю вырос на 4,06% (+0,0991 по сравнению с курсом 18 марта) до 2,5404 USD/BYN.

Евро поднялся пока чуть скромнее - на 2,93% (+0,0786 ) до 2,7626 EUR/BYN.

Курс российского рубля в начале дня прибавил 0,35% (+0,0111 ) до 3,1686 белорусского рубля за 100 российских.