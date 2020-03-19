Лукашенко: «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом»

Президент считает, что люди могут больше пострадать от паники, чем от самого вируса

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Президент Беларуси назвал коронавирус психизом на совещании 19 марта по эпидемиологической ситуации в стране.

- Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Президент уверен, что сейчас общество переживает «очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред». В то же время Лукашенко отметил, что нужно «исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами страны»:

- Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса.

На доклад к президенту сегодня прибыли глава его Администрации Игорь Сергеенко, госсекретарь Совбеза Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник. Кроме того, в совещании участвуют специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медуниверситета, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

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