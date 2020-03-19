2020-03-19T12:57:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом»

Президент считает, что люди могут больше пострадать от паники, чем от самого вируса
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Лукашенко назвал коронавирус психизом. Фото: БелТАЛукашенко назвал коронавирус психизом. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Президент Беларуси назвал коронавирус психизом на совещании 19 марта по эпидемиологической ситуации в стране.

- Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Президент уверен, что сейчас общество переживает «очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред». В то же время Лукашенко отметил, что нужно «исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами страны»:

- Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса.

На доклад к президенту сегодня прибыли глава его Администрации Игорь Сергеенко, госсекретарь Совбеза Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник. Кроме того, в совещании участвуют специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медуниверситета, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Читайте все по теме: «КОРОНАВИРУС В БЕЛАРУСИ»

Лукашенко о коронавирусе: Это психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мороз и снег. Погода в Беларуси на выходные
«Мы же угробим стариков!» Лукашенко разрешил не отправлять детей в школы, но выступил против карантина
Около 8 тысяч белорусских туристов не могут вернуться из-за границы
До Дня Победы - нормально. Лукашенко рассказал о водке и бане против коронавируса
Минздрав: «То, что ребенок переносит на ногах, может плохо сказаться на бабушке или дедушке»
Лукашенко: «Людям надо советовать, чтобы они оставались дома»
Лукашенко о закрытии школ: «Не надо излишне карантинить»
Лукашенко дал задание наладить в стране производство респираторов
«Надо вывезти россиян из Польши». Лукашенко поручил помочь российским туристам
Лукашенко: «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом»
Доллар уже 2,54. Курсы валют стремительно растут на торгах 19 марта
В Каменецком районе 17-летний подросток избил своего отца топором
«Никто не помог». В Полоцке прохожий ударил на улице 14-летнего школьника
В Италии за сутки от коронавируса умерли 475 человек
В Красном костеле Минска пройдет межрелигиозная молитва о защите от коронавируса
В Бобруйске дотла сгорел рейсовый автобус, пассажиры успели выбежать
В Беларуси из-за коронавируса иностранным дальнобойщикам разрешили останавливаться только в определенных кафе, отелях и АЗС
«Схватила деньги, а я начала кричать»: Беременная многодетная жительница Мозыря ограбила слепую пенсионерку