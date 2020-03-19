2020-03-19T12:34:07+03:00
Политика
КП Беларусь

«Надо вывезти россиян из Польши». Лукашенко поручил помочь российским туристам

Президент уверен, что закрытие границ не избавляет от проблемы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко поручил помочь российским туристам. Фото: БелТАЛукашенко поручил помочь российским туристам. Фото: БелТА
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Президент Беларуси во время совещания на тему эпидемиологической ситуации в стране поручил помочь россиянам, которые находятся в Польше и не могут вернуться на родину из-за закрытых границ.

- Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение, - обратился Александр Лукашенко к главе своей Администрации Игорю Сергеенко. - Привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину.

Глава государства считает, что когда «наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации» - это не дело.

- Надо им помочь, как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями, - цитирует пресс-служба президента.

Чтобы решить этот вопрос, он поручил подключить МИД и правоохранительные структуры:

- Вывезите их на родину, коль россияне не могут там разобраться.

Лукашенко уверен, что закрытие границ не избавляет от проблемы, а создает ситуацию, когда человек не может попасть домой.

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