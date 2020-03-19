Лукашенко дал задание наладить в стране производство респираторов

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Президент Беларуси во время совещания по эпидемиологической ситуации в стране дал задание премьер-министру наладить производство отечественных респираторов.

- Я изучил вопрос - кто-то там в интернете пописывал, что у нас костюмов не хватает. Этих костюмов в Беларуси сколько хочешь - мы их шьем. У нас в Беларуси не хватает респираторов - да. Масок уже сшили столько… - заявил Александр Лукашенко во время совещания, видео с которого выложил Telegram-канал «Пул Первого» Администрации президента.

- Чтобы через неделю у нас были свои респираторы. Это безобразие… - возмутился глава государства.

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