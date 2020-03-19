2020-03-19T13:09:53+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о закрытии школ: «Не надо излишне карантинить»

Президент считает, что это не дает результатов
Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент считает, что вводить карантин в школах сейчас не надоПрезидент считает, что вводить карантин в школах сейчас не надоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации в стране рассказал, почему в школах не вводят карантин из-за коронавируса.

- Там, где мы, перестраховавшись, начали собирать людей и карантинить, ни один не был болен. Все оказались здоровы, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

По словам президента, «китайцы говорят: не надо излишне карантинить, потому что это результатов не дает». Лукашенко добавил, что, по белорусскому опыту, из трех тысяч человек, которых наблюдали на карантине, все оказались здоровы.

- Всех, кто едет из-за границы, мы берем на контроль. Малейшее подозрение, кашляет или чихает - мы сразу же тестируем. Если вдруг лабораторно подтверждено, мы сразу все контакты начинаем находить и изолировать, - объяснил президент.

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