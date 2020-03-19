Лукашенко: «Людям надо советовать, чтобы они оставались дома»

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На совещании у президента Беларуси об эпидемиологической ситуации в стране решено было изменить в Минске расписание общественного транспорта и начало занятий в вузах. По словам Александра Лукашенко, Минздрав попросил сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах студентов и работающих. Пока новшества будут только в столице.

- Пусть студенты немножко позже начинают занятия в университетах, они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города, - цитирует президента его пресс-служба.

Из-за коронавируса белорусам нужно рекомендовать больше быть в самоизоляции, заявил Лукашенко:

- Надо мобилизовать наши социальные службы, чтобы помогали старикам, у которых детей нет, которым никто помочь не может. Надо их сейчас опекать.

Президент подчеркнул, что «людям надо советовать, чтобы они оставались дома».

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