Лукашенко: «Людям надо советовать, чтобы они оставались дома»
На совещании у президента Беларуси об эпидемиологической ситуации в стране решено было изменить в Минске расписание общественного транспорта и начало занятий в вузах. По словам Александра Лукашенко, Минздрав попросил сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах студентов и работающих. Пока новшества будут только в столице.
- Пусть студенты немножко позже начинают занятия в университетах, они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города, - цитирует президента его пресс-служба.
Из-за коронавируса белорусам нужно рекомендовать больше быть в самоизоляции, заявил Лукашенко:
- Надо мобилизовать наши социальные службы, чтобы помогали старикам, у которых детей нет, которым никто помочь не может. Надо их сейчас опекать.
Президент подчеркнул, что «людям надо советовать, чтобы они оставались дома».
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