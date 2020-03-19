Минздрав: «То, что ребенок переносит на ногах, может плохо сказаться на бабушке или дедушке»

Механизм получения рецептов на лекарства через интернет будет представлен на сайте Минздрава

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Несколько пациентов уже выписаны из Минской инфекционной больницы, 11 пациентов получили первый отрицательный тест на коронавирус и будут вскоре выписаны, цитирует Минздрав главного инфекциониста Игоря Карпова:

- Очень неоценима информация, которую мы получаем по телекоммуникационной связи из Китая. Врачи, которые прошли уже пик, делятся с нами опытом и помогают своими знаниями.

По словам главного инфекциониста, необходимо проявить внимание к пожилым людям, особенно тем, кто в силу возраста отягощен еще и дополнительными заболеваниями:

- То, что ребенок переносит на ногах, может плохо сказаться на бабушке или дедушке.

Замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская заявила, что вакцинация, которая была проведена в Беларуси, позволила снизить всплеск обычных сезонных заболеваний. А механизм получения рецептов на лекарства через интернет будет представлен на сайте Минздрава.

- Что касается мер по профилактике коронавирусной инфекции - даже наши горячие линии показывают, что население Беларуси уже прониклось духом профилактики. Нужно обеспечить социальную помощь пожилым - доставка пенсии, продуктов, лекарств. Те специалисты, кто будет заниматься этой работой, должны носить маски, чтобы обеспечить защиту пожилых людей, - призвала специалист.

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