До Дня Победы - нормально. Лукашенко рассказал о водке и бане против коронавируса

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Президент Беларуси на совещании об эпидемиологической ситуации в стране пошутил о народных способах борьбы с болезнями. По словам Александра Лукашенко, когда не хватает дезинфицирующих средств, многие люди могут мыть руки водкой.

- Если с сауны выйти и помыть не только руки, но и внутрь сто грамм, то я (как человек непьющий, не пропагандирую это) нормально буду воспринимать. По крайней мере, до Дня Победы, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что советовал чаще ходить в сухую парилку:

- COVID-19 не любит высоких температур и при плюс шестидесяти, как меня проинформировали специалисты, погибает.

Также президент рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском.

- Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ, - заметил глава государства. - Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". - "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит". Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!"

Лукашенко сказал, что извиняется перед Жириновским:

- Не мог себе не позволить рассказать эту быль.

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