2020-03-19T14:35:14+03:00
Политика
КП Беларусь

До Дня Победы - нормально. Лукашенко рассказал о водке и бане против коронавируса

Президент сочинил анекдот о Жириновском
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Лукашенко рассказал о водке и бане против коронавирусаЛукашенко рассказал о водке и бане против коронавирусаФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Президент Беларуси на совещании об эпидемиологической ситуации в стране пошутил о народных способах борьбы с болезнями. По словам Александра Лукашенко, когда не хватает дезинфицирующих средств, многие люди могут мыть руки водкой.

- Если с сауны выйти и помыть не только руки, но и внутрь сто грамм, то я (как человек непьющий, не пропагандирую это) нормально буду воспринимать. По крайней мере, до Дня Победы, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что советовал чаще ходить в сухую парилку:

- COVID-19 не любит высоких температур и при плюс шестидесяти, как меня проинформировали специалисты, погибает.

Также президент рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском.

- Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ, - заметил глава государства. - Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". - "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит". Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!"

Лукашенко сказал, что извиняется перед Жириновским:

- Не мог себе не позволить рассказать эту быль.

Читайте также: Лукашенко: «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом»

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В БЕЛАРУСИ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мороз и снег. Погода в Беларуси на выходные
«Мы же угробим стариков!» Лукашенко разрешил не отправлять детей в школы, но выступил против карантина
Около 8 тысяч белорусских туристов не могут вернуться из-за границы
До Дня Победы - нормально. Лукашенко рассказал о водке и бане против коронавируса
Минздрав: «То, что ребенок переносит на ногах, может плохо сказаться на бабушке или дедушке»
Лукашенко: «Людям надо советовать, чтобы они оставались дома»
Лукашенко о закрытии школ: «Не надо излишне карантинить»
Лукашенко дал задание наладить в стране производство респираторов
«Надо вывезти россиян из Польши». Лукашенко поручил помочь российским туристам
Лукашенко: «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом»
Доллар уже 2,54. Курсы валют стремительно растут на торгах 19 марта
В Каменецком районе 17-летний подросток избил своего отца топором
«Никто не помог». В Полоцке прохожий ударил на улице 14-летнего школьника
В Италии за сутки от коронавируса умерли 475 человек
В Красном костеле Минска пройдет межрелигиозная молитва о защите от коронавируса
В Бобруйске дотла сгорел рейсовый автобус, пассажиры успели выбежать
В Беларуси из-за коронавируса иностранным дальнобойщикам разрешили останавливаться только в определенных кафе, отелях и АЗС
«Схватила деньги, а я начала кричать»: Беременная многодетная жительница Мозыря ограбила слепую пенсионерку