Около 8 тысяч белорусских туристов не могут вернуться из-за границы

Многие белорусы не могут улететь на родину Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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8 тыс. белорусских туристов нуждаются в помощи, чтобы вернуться на родину. Они столкнулись с трудностями из-за закрытия границ в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

- Решается главная задача - вернуть наших туристов в Беларусь, - цитирует директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирину Воронович belta.by.

По сведениям, предоставленным туроператорами Беларуси, в Египте сейчас находятся около 6 тыс. организованных туристов, еще примерно 2 тыс. человек - в других странах мира.

Препятствий для вылета в Беларусь из Египта нет, туристы возвращаются на рейсах «Белавиа». Кроме того, белорусская сторона помогает вылететь из Египта домой и российским отдыхающим.

- Россияне летали в Египет через наши турфирмы, у них выкуплены места обратно. Так же, как и граждане Беларуси, они получат место в самолете, - заверил замдиректора департамента по туризму Виталий Грицевич.

Те, кто ездил на отдых дикарями, обращаются в белорусские посольства. Таких туристов садят в самолеты при наличии свободных мест на чартерах для отдыхающих от турфирм.

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