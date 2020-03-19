2020-03-19T15:19:47+03:00
Политика
КП Беларусь

«Мы же угробим стариков!» Лукашенко разрешил не отправлять детей в школы, но выступил против карантина

Президент опасается, что многие дети отправятся на каникулы к бабушкам и дедушкам
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Лукашенко выступил против карантина в школахЛукашенко выступил против карантина в школахФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Президент Беларуси 19 марта на совещании об эпидемиологической обстановке в стране объяснил, почему он выступил против карантина в школах и переноса весенних каникул. По словам Александра Лукашенко, если в школах объявить каникулы, это только обострит обстановку. Президент считает, что многие дети, которые могут легко переносить коронавирус, отправятся на каникулы к бабушкам и дедушкам, которым вирус может причинить большой вред.

- Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Положено с 30 марта каникулы - будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем.

Президент возмутился, «зачем творить всякие безобразия и ненужные действия там, где в них нет необходимости», но в то же время подчеркнул:

- Если родители боятся - не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем.

Лукашенко считает, что белорусское общество уже начало привыкать к профилактическим мерам:

- Если мы еще научим детей, родителей, учителей, техничек вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать, вообще будет хорошо.

Читайте также: Лукашенко: «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом»

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В БЕЛАРУСИ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мороз и снег. Погода в Беларуси на выходные
«Мы же угробим стариков!» Лукашенко разрешил не отправлять детей в школы, но выступил против карантина
Около 8 тысяч белорусских туристов не могут вернуться из-за границы
До Дня Победы - нормально. Лукашенко рассказал о водке и бане против коронавируса
Минздрав: «То, что ребенок переносит на ногах, может плохо сказаться на бабушке или дедушке»
Лукашенко: «Людям надо советовать, чтобы они оставались дома»
Лукашенко о закрытии школ: «Не надо излишне карантинить»
Лукашенко дал задание наладить в стране производство респираторов
«Надо вывезти россиян из Польши». Лукашенко поручил помочь российским туристам
Лукашенко: «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом»
Доллар уже 2,54. Курсы валют стремительно растут на торгах 19 марта
В Каменецком районе 17-летний подросток избил своего отца топором
«Никто не помог». В Полоцке прохожий ударил на улице 14-летнего школьника
В Италии за сутки от коронавируса умерли 475 человек
В Красном костеле Минска пройдет межрелигиозная молитва о защите от коронавируса
В Бобруйске дотла сгорел рейсовый автобус, пассажиры успели выбежать
В Беларуси из-за коронавируса иностранным дальнобойщикам разрешили останавливаться только в определенных кафе, отелях и АЗС
«Схватила деньги, а я начала кричать»: Беременная многодетная жительница Мозыря ограбила слепую пенсионерку