«Мы же угробим стариков!» Лукашенко разрешил не отправлять детей в школы, но выступил против карантина

Президент опасается, что многие дети отправятся на каникулы к бабушкам и дедушкам

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Президент Беларуси 19 марта на совещании об эпидемиологической обстановке в стране объяснил, почему он выступил против карантина в школах и переноса весенних каникул. По словам Александра Лукашенко, если в школах объявить каникулы, это только обострит обстановку. Президент считает, что многие дети, которые могут легко переносить коронавирус, отправятся на каникулы к бабушкам и дедушкам, которым вирус может причинить большой вред.

- Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Положено с 30 марта каникулы - будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем.

Президент возмутился, «зачем творить всякие безобразия и ненужные действия там, где в них нет необходимости», но в то же время подчеркнул:

- Если родители боятся - не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем.

Лукашенко считает, что белорусское общество уже начало привыкать к профилактическим мерам:

- Если мы еще научим детей, родителей, учителей, техничек вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать, вообще будет хорошо.

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