2020-03-19T16:09:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Мороз и снег. Погода в Беларуси на выходные

В начале следующей недели немного потеплеет, но ночи по-прежнему будут морозными
Павел МИЦКЕВИЧ
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Мороз и снег ожидаются в Беларуси в выходныеМороз и снег ожидаются в Беларуси в выходныеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Теплая весенняя погода сменится небольшим морозом и метелями в ближайшие выходные. В пятницу в Беларуси будет еще без осадков и тепло - до плюс 9 градусов днем, а с субботы существенно похолодает. Зима вернется с небольшими метелями и легким морозом.

В Минске 21 марта ожидается днем около ноля градусов, порывистый северный ветер и осадки в виде снега, временами метели. В воскресенье, 22 марта, ночь будет морозной: температура воздуха опустится до -5 градусов. Днем в воскресенье - снова около ноля, но уже без осадков, прогнозирует Белгидромет.

В начале следующей недели в столице немного потеплеет, но ночи по-прежнему будут морозными, осадков не ожидается. Примерно такую же погоду синоптики обещают на всей территории Беларуси.

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