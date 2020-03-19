2020-03-19T17:01:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Остались только два поезда в РФ. Какие поезда в Россию из Беларуси отменяют из-за карантина

У БЖД упал пассажиропоток из-за того, что Россия закрыла границу
Павел МИЦКЕВИЧ
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Почти все поезда в Россию из Беларуси отменяют из-за карантинаПочти все поезда в Россию из Беларуси отменяют из-за карантинаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусской железной дороге пришлось отменить почти все поезда, которые следовали в Россию. Напомним, РФ ввела карантинные меры и закрыла границу для въезда со стороны Беларуси всех пассажиров, кроме граждан России и тех, у кого есть российское гражданство.

- В связи с распоряжением правительства РФ, уведомлением РЖД и падением пассажиропотока с 0.00 23 марта временно отменяются международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом, - сообщает БЖД.

Речь идет об этих поездах:

№4/3 Брест - Москва;

№26/25 Гродно/Минск - Москва;

№28/27 Брест - Москва;

№40/39 Полоцк - Москва;

№56/55 Гомель/Могилев - Москва;

№84/83 Гомель - Санкт-Петербург;

№96/95 Брест - Москва;

№250/249 Гродно/Минск - Санкт-Петербург.

В БЖД отметили, что в графике движения остаются поезда №2/1 Минск - Москва и №52/51 Брест - Санкт-Петербург.

Ранее были отменены поезда:

- с 20 марта - поезд №64/63 Минск - Новосибирск;

- с 22 марта - поезда №308/307 Барановичи - Саратов, №390/389 Минск - Анапа, №236/237 Минск - Москва - Минск, №221/222 Брест - Москва и Минск - Москва;

- с 23 марта поезда №66/65 Минск - Мурманск, №76/75 Гомель - Москва, №302/301 Минск - Адлер, №104/103 Брест - Новосибирск, №150/149 Минск - Минеральные Воды, №328/327 Минск - Казань, №134/133 Минск - Архангельск.

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