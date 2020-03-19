"Стоп вирус!": МВД сняло ролик, как милиционеры пользуются антисептиком
Антисептик для рук в этом году, пожалуй, один из самых популярных товаров в мире. Пользуются им и сотрудники белорусской милиции. МВД сняло видеоролик, как наши стражи порядка заботятся о своем здоровье: тщательно моют руки, антисептиком дезинфицируют руки после проверки документов людей на улице. В видеоролике правоохранители протирают антисептиком и руль служебного авто. Девиз ролика звучит так: "Любого невидимого врага мы победим вместе!"
- Сотрудники милиции круглосуточно охраняют общественный порядок в местах пребывания граждан. При этом соблюдение основных правил личной гигиены - неотъемлемая часть служебных будней, - говорит пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Телеграм-канале.
Соблюдайте меры безопасности. Источник: МВД Беларуси
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