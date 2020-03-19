Фотофакт: в Гомеле показали, как обрабатывают автобусы от коронавируса

В Гомеле ежедневно обрабатывают автобусы от коронавируса. Фото: t.me/gomeloblavto

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Предприятие «Гомельоблавтотранс» опубликовало в своем Telegram-канале фото с ежедневной санитарной обработки салонов автобусов. Работницы в специальных очках, масках и перчатках опрыскивают дезинфицирующим раствором поручни и пол.

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