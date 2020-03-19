В Беларуси собирают подписи за налоговые каникулы для просевшего из-за коронавируса малого и среднего бизнеса

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Хотя в Беларуси по-прежнему не введен карантин из-за коронавируса, люди ходят на работу и дети в школу – в остальное время многие предпочитают выбирать самоизоляцию. Большинство вместо похода в супермаркет выбирают доставку, не бегут за обновками на распродажу одежды, совсем не ходят в кино и театры. Спад посетителей первыми сильно ощутили владельцы среднего и малого бизнеса. Своего рода спасательным кругом для них может оказаться финансовое послабление в виде налоговых каникул. Петиция с таким предложениям появилась 19 марта на ресурсе petitions.by.

– Из-за пандемии коронавируса вокруг Беларуси закрыты границы, уменьшилась востребованность услуг ряда предприятий, увеличилась волатильность национальной валюты. Уже сейчас многие предприниматели вынужденно приостанавливают деятельность и отправляют сотрудников в бессрочные отпуска. При этом финобязательства перед государством они обязаны выполнять в полной мере. Если налоговые каникулы не будут введены, тысячи предпринимателей будут вынуждены либо ликвидировать бизнес, либо объявить себя банкротами, – пояснили авторы петиции.

В качестве примера приводится тяжелое положение владельцев туркомпаний, заведений общепита, развлекательных центров, учреждений образования, отелей, санаториев и других досуговых заведений. По мнению авторов петиции, эта «цепочка» дополниться уже в скором времени, и будут затронут все бизнес-масштабы.

Какие послабления нужны бизнесу из-за коронавирусной пандемии?

Снижение налоговых ставок на три-шесть месяцев или отсрочка. Отмена штрафов и пени за неуплату налогов и страховок в срок, снижение арендных и коммунальных платежей, а кроме того, отсрочка выплат по кредитам и лизингам так же без штрафов. Ранее выданные кредит для юрлиц и ИП должны быть реструктуризованы, а для новых кредитополучателей от бизнеса должна появиться возможность получить кредит со сниженной процентной ставкой.

– Со стороны государства должна быть подготовлена программа господдержки предпринимателей. А также создан антикризисный фонд, который выплатил бы компенсации предпринимателям сфер туризма, общепита, отдыха и развлечений и другим несущим серьезные убытки владельцам бизнеса, – уточнили авторы петиции.

К моменту написания статьи петицию подписали около 720 человек. Текст с подписями будет отправлен на рассмотрении в Минфин и Министерство по налогам и сборам после 31 марта

К слову, в Украине вместе с введением жестких карантинных мер Владимир Зеленский дал распоряжение НБУ и Минфину разработать программу "кредитных каникул". А в МВФ был отправлен запрос о размере финподдержки для страны.

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