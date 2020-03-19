В Минприроды рассказали о самых чистых и самых грязных реках Беларуси, вы удивитесь!

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В пресс-службе Минприроды назвали самые чистые и самые загрязненные реки Беларуси. Данные сотрудники ведомства подытожили за прошедший 2019 год.

Так согласно наблюдениям 2019 года наиболее загрязненными стали реки: Свислоч рядом с Королищевичами, Лошица в черте Минска, Плисса рядом с Жодино (в бассейне Днепра), Мухавец рядом с Кобрином, Западный Буг рядом с Речицей, Новоселками и Томашовкой, река Лесная Правая рядом с Каменюками, Рудовка в бассейне Западного Буга, Ясельда, как ниже, так и выше Березы, Морочь у Яськовичей, Реки Льва и Горынь в бассейне Припяти, Уша ниже Молодечно (в бассейне Немана), а также озеро Белое и водохранилище Беловежская Пуща.

К сожалению, список самых чистых водных объектов не такой обширный. Наиболее чистыми названы Неман выше Столбцов, Свислочь у Сухой Долины, Беседь рядом со Светиловичами, Ипуть и Припять ниже Пинска, а также река Случь.

– Согласно данным многолетних наблюдений можно сделать вывод, что антропогенное влияние в наибольшей степени оказывается на водные объекты в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. В основном загрязнения происходят из-за избыточного количество на поверхности рек биогенных элементов и, реже, – органических веществ, – уточнили в Минприроды.

Напомним, 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов.

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