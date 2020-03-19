2020-03-19T19:51:12+03:00
Политика
КП Беларусь

Жириновский предложил Лукашенко встретиться на границе в Смоленской области и выпить водки с зубровкой

Так лидер ЛДПР ответил на рассказанный о нем анекдот
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Жириновский согласен воплотить анекдот про водку в жизнь. Фото: iz.ru.Жириновский согласен воплотить анекдот про водку в жизнь. Фото: iz.ru.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» уже сообщала, что в четверг, 19 марта, президент Беларуси провел заседание с высшими чиновниками и медицинским руководством о ситуации с коронавирусом в республике. Прокомментировав обстановку с закрытием границ, отказом от карантина в школах и переносом начала занятий для студентов, Александр Лукашенко не преминул ответить на критику в свой адрес.

Белорусский лидер вспомнил, что его «метод» борьбы с коронавирусом – сто граммов водки публично раскритиковал Владимир Жириновский, лидер российской партии ЛДПР и рассказал об этом анекдот-быль.

В ответ на анекдоты о себе Жириновский сообщил журналистам, что в самое ближайшее время готов встретиться с Лукашенко, сообщили «РИА Новости».

– Дорогой Александр Григорьевич! Из последнего вашего анекдота про меня я понял, что вы хотите выпить со мной. Но поскольку мы не можем ездить за границу – придется 14 дней сидеть на карантине – я предлагаю вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области и выпить вместе за здоровье русских и белорусов: 50 граммов водки и 50 граммов зубровки, – обратился Жириновский к Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко объяснил, что может произойти, если в школах объявят карантин.

Дети поедут к бабушкам и дедушкам и распространят коронавирус (подробности).

Александр Лукашенко пояснил, чем можно компенсировать нехватку медицинских масок.

Президент поручил наладить производство респираторов (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Жириновский предложил Лукашенко встретиться на границе в Смоленской области и выпить водки с зубровкой
В Минприроды рассказали о самых чистых и самых грязных реках Беларуси, вы удивитесь!
В Беларуси собирают подписи за налоговые каникулы для просевшего из-за коронавируса малого и среднего бизнеса
Фотофакт: в Гомеле показали, как обрабатывают автобусы от коронавируса
"Стоп вирус!": МВД сняло ролик, как милиционеры пользуются антисептиком
Остались только два поезда в РФ. Какие поезда в Россию из Беларуси отменяют из-за карантина
Мороз и снег. Погода в Беларуси на выходные 21-22 марта
«Мы же угробим стариков!» Лукашенко разрешил не отправлять детей в школы, но выступил против карантина
Около 8 тысяч белорусских туристов не могут вернуться из-за границы
До Дня Победы - нормально. Лукашенко рассказал о водке и бане против коронавируса
Минздрав: «То, что ребенок переносит на ногах, может плохо сказаться на бабушке или дедушке»
Лукашенко: «Людям надо советовать, чтобы они оставались дома»
Лукашенко о закрытии школ: «Не надо излишне карантинить»
Лукашенко дал задание наладить в стране производство респираторов
«Надо вывезти россиян из Польши». Лукашенко поручил помочь российским туристам
Лукашенко: «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом»
Доллар уже 2,54. Курсы валют стремительно растут на торгах 19 марта
В Каменецком районе 17-летний подросток избил своего отца топором
«Никто не помог». В Полоцке прохожий ударил на улице 14-летнего школьника
В Италии за сутки от коронавируса умерли 475 человек
В Красном костеле Минска пройдет межрелигиозная молитва о защите от коронавируса
В Бобруйске дотла сгорел рейсовый автобус, пассажиры успели выбежать
В Беларуси из-за коронавируса иностранным дальнобойщикам разрешили останавливаться только в определенных кафе, отелях и АЗС
«Схватила деньги, а я начала кричать»: Беременная многодетная жительница Мозыря ограбила слепую пенсионерку