Жириновский предложил Лукашенко встретиться на границе в Смоленской области и выпить водки с зубровкой

Так лидер ЛДПР ответил на рассказанный о нем анекдот

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«Комсомолка» уже сообщала, что в четверг, 19 марта, президент Беларуси провел заседание с высшими чиновниками и медицинским руководством о ситуации с коронавирусом в республике. Прокомментировав обстановку с закрытием границ, отказом от карантина в школах и переносом начала занятий для студентов, Александр Лукашенко не преминул ответить на критику в свой адрес.

Белорусский лидер вспомнил, что его «метод» борьбы с коронавирусом – сто граммов водки публично раскритиковал Владимир Жириновский, лидер российской партии ЛДПР и рассказал об этом анекдот-быль.

В ответ на анекдоты о себе Жириновский сообщил журналистам, что в самое ближайшее время готов встретиться с Лукашенко, сообщили «РИА Новости».

– Дорогой Александр Григорьевич! Из последнего вашего анекдота про меня я понял, что вы хотите выпить со мной. Но поскольку мы не можем ездить за границу – придется 14 дней сидеть на карантине – я предлагаю вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области и выпить вместе за здоровье русских и белорусов: 50 граммов водки и 50 граммов зубровки, – обратился Жириновский к Лукашенко.

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