Туркменского бизнесмена Мурадова приговорили к 13 годам за долг «Могилевлифтмашу» в $318 тысяч

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В пресс-службе Гепрокуратуры Беларуси рассказали о заключительной точке в истории с крупным мошенничеством в отношении белорусского предприятия «Могилевлифтмаш». Крупный заказчик не выполнил долговые обязательства и нанес предприятию серьезный финансовый урон.

Так в сентябре 2014 года гражданин Туркменистана Мурадов, директор предприятия «Асуда Туркмен» получил от «Могилевлифтмаша» лифтовое оборудование на сумму более 318 тысяч долларов. Платить по долговым обязательства бизнесмен не собирался. Во время суда в Могилеве обвиняемый предоставил фиктивные контракты о том, что белорусское предприятие не должно требовать с него оплату. Затем уже в арбитражном суде Туркменистана Мурадов снова предъявил подложные трехсторонние договора о переводе платежных обязательств, так же с ложными сведениями.

– Белорусской Генпрокуратурой в адрес коллег Туркменистана в ноябре 2019 года были направлены материалы данного уголовного дела. После предварительного расследования Мурадов предстал перед судом в Ашхабаде за мошенничество, изготовление и использование поддельных документов. Осужденного приговорили к 13 годам заключения, при этом с него взыщут в пользу белорусского предприятия 318,15 тысячи долларов. Приговор вступил в законную силу, – пояснили в пресс-службе.