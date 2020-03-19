2020-03-19T20:55:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

За «позолоченные» ножи в подарок ко Дню Победы румыны выманили у пожилого минчанина 1300 рублей

А попав в квартиру «дарители» еще бросились проверять шкафы в поисках денег [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Мошенники представились грузинами и сказали, что действуют от имени белорусского правительства. Фото: МВД.Мошенники представились грузинами и сказали, что действуют от имени белорусского правительства. Фото: МВД.
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«Комсомолка» на днях рассказала о краже в Мозыре, где 96-летнюю пенсионерку с плохим зрением ограбила беременная многодетная женщина. И вот похожий случай наглого воровства у пенсионеров произошел и в Минске.

К правоохранителям обратился 85-летний пенсионер. Пожилого минчанина «взяла в оборот» целая компания, как ему показалось, грузин.

– Мужчины говорили буквально не останавливаясь и до того сбили с толку потерпевшего, что он даже согласился съездить с ними к банкомату и обналичить карточку, – рассказали подробности в пресс-службе МВД.

Злоумышленники действовали группой и пожилого мужчину ждали в машине у его подъезда. Фото: МВД.

Злоумышленники действовали группой и пожилого мужчину ждали в машине у его подъезда. Фото: МВД.

Как происходила «афера»?

– От подарка пенсионер культурно отказался, но навязчивые незнакомцы пошли за ним следом, не переставая нахваливать товары. Так они проникли в квартиру к мужчине и попросили не брать подарок, а обменяться: отдать за ножи старые медали, награды либо монеты. Ничего такого не оказалось, тогда непрошеные гости попросили заплатить им, – добавили в пресс-службе.Пенсионера мошенники подкараулили у подъезда. Завидев пожилого солидного мужчину выбежали из припаркованной легковушки, представились грузинами и сказали, что по поручению белорусского правительства ко дню 75-летния Победы одаривают ветеранов и пенсионеров посудой и столовыми приборами. Тут же щедрые дарители продемонстрировали шикарный набор ножей с «позолотой».

Мошенники болтали не умолкая, чтобы сбить с толку пенсионера. Фото: МВД.

Мошенники болтали не умолкая, чтобы сбить с толку пенсионера. Фото: МВД.

Пенсионер был уже словно в дурмане, он поехал с незнакомцами на их машине к банкомату, снял с карточки и передал 1300 белорусских рублей. Но мошенники не унимались, они привезли дедушку домой и снова зашли в квартиру. В какой-то момент один из гостей оказался в другой комнате и стал проверять шкафы, нашел сверток со сбережениями. Вора застала супруга пенсионера, пожилая пара минчан отобрали сверток с деньгами и стали выгонять непрошенных гостей. Удалось это с огромным трудом, затем они позвонили «102».

– Подозреваемых удалось установить и задержать на следующий после хищений день. Ими оказались два гражданина Румынии. В личных вещах злоумышленников был найден сверток с золотыми коронками – чей он пока не установлено. Идет следствие, мошенники в изоляторе, – прокомментировали в МВД.

При обыске подозреваемых были найдены золотые коронки, которые они украли у кого-то другого. Фото: МВД.

При обыске подозреваемых были найдены золотые коронки, которые они украли у кого-то другого. Фото: МВД.

Если вы стали жертвой злоумышленников, позвоните в милицию.

Оперативные съемки.

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