2020-03-19T21:21:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Во «Внуково» из-за коронавируса застряли около сотни белорусов, их обещает забрать «Белавиа»

Рейс отправится из Москвы в пятницу, 20 марта, а вот вылеты в Грузию из Минска на ближайшее время отменяются
Надежда БУТОВИЧ
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Белорусы застряли в Москве из-за отмены рейсов. Фото: соцсети.Белорусы застряли в Москве из-за отмены рейсов. Фото: соцсети.
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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что на данный момент около 8 тысяч белорусов оказались застряли в «западне» за закрытыми из-за профилактики нераспространения COVID-19 границами. Помогает с возвращением на родину соотечественникам белорусский МИД, а нацперевозчик «Белавиа» продолжает совершать рейсы в этих целях.

Так в пятницу, 20 марта, из «Внуково» рейс «Белавиа» планирует вернуть в Беларус около 100 наших граждан. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Минспорта и туризма.

Самолет на 125 пассажирских мест вылетит из Москвы в Минск около 08.00 часов 20 марта. Забронировать билеты можно через ресурс AnexTour.

При этом пресс-служба «Белавиа» сообщила, что в ближайшее время из-за ситуации с коронавирусом отменяется ряд рейсов в Грузию. С 20 по 28 марта отменяются чартеры в Тбилиси и так же с 20 по 29 марта не состоятся вылеты в Батуми. Вернуть деньги за билеты или изменить дату путешествия на отмененный рейс возможно до 31 декабря 2020 года. Всю актуальную информацию по рейсам узнавайте на сайте перевозчика.

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