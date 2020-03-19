Чемпионат Беларуси стартовал с сенсации и стал единственным не приостановленным футбольным турниром в Европе

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19 марта стартовал чемпионат Беларуси по футболу. В первом матче «Энергетик-БГУ» сенсационно обыграл борисовский БАТЭ – 3:1.

А «Шахтер» в Солигорске уступил жодинскому «Торпедо-БелАЗ» - 0:1. Завтра пройдут еще два матча.

Также сегодня стало известно, что чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса. Там диагностировано 98 случаев COVID-19, один человек умер. Таким образом, Беларусь стала единственной страной в Европе, где национальный чемпионат не приостановлен или не отложен старт турнира из-за коронавируса. Причем, матчи открыты для зрителей.

Также в Беларуси продолжается чемпионат по хоккею. А вот турниры по волейболу, баскетболу поставили на паузу, ряд гандбольных матчей пройдут без зрителей. Ранее УЕФА перенесла чемпионат Европы на 2021 год, Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены.