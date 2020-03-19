«Это не Алмаз, а Пират»: В Солигорске мужчина украл у друга хаски в подарок для жены

Солигорчанин не хотел платить за собаку и выкрал ее. Фото: МВД.

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На днях правоохранители Солигорска расследовали дело о краже собаки. Причем главным подозреваемым стал друг потерпевшего. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

В милицию обратился владелец 2-летнего хаски Алмаза из деревни Касыничи, что в Солигорском районе. Мужчина рассказал, что неизвестный проник к нему на участок и выкрал из вольера хаски, еще один беспородный питомец при этом остался во дворе.

– В ходе следствия оперативники обратили внимание на недавний разговор потерпевшего со знакомым. Гость с женой приехали на отдых и очень впечатлились хаски. Друг даже утвердительно заявил, что без собаки не уедет. Хозяин пса отшутился и, на всякий случай сказал, что заплатил за породистую собаку 350 белорусских рублей. Через пару дней Алмаз исчез, – пояснили в пресс-службе.

Когда правоохранители приехали в Солигорск к подозреваемому, на пороге квартиры их встретил «потеряшка». К тому моменту горожанин искупал хаски, купил ему ошейник и назвал Пиратом, но это не помогло…

– Оперативникам фигурант рассказал, что его супруга мечтала о хаски, но платить за собаку половину зарплаты он не хотел. Поэтому он приехал в деревню утром на такси и украл собаку и товарища. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело, – резюмировали в пресс-службе.

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